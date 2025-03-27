CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

14 ŞÜPHELİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin daha mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Mal varlıklarına el konulanlar arasında Cnbc-E televizyonun sahibi Murat Kapki, Necati Özkan, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak gibi isimler de yer alıyor.

BAŞKA ŞİRKETLERE DE EL KONULDU

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'na ait inşaat firmalarına el konulduğu bildirildi.

Buna göre Furkan Remzi Ceylan'ın şirketi İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu'na ait olduğu belirlenen Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

İMAMOĞLU'NUN ŞİRKETİNE DE EL KONULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz gün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulmuştu.