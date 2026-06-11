İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 68 tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmanın 12'nci haftasında hakim karşısına çıktı.

'NE BİLİRİM NE DE KABUL EDERİM'

Bugün görülen 49’uncu duruşmada savunma yapan Medya A.Ş. Reklam Alanları Müdürü Elif Güven, "Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü iddiasını ne bilirim ne de kabul ederim. Asla İmamoğlu’nun ‘suç örgütü’ iddiasına para sağlansın diye ihalelere fesat karıştırmadık, kamu zararı oluşturmadık. Ben para dolu çantalar görmedim, duymadım. Benden kimse iddia edilen bir örgüte para sağlamam için veya menfaat karşılığında ihaleye fesat karıştırmamı istemedi. Siyasi olarak özel bir kimliğim de yok, CHP üyesi bile değilim. Siyaseten de içinde bulunmadığım sözde bir örgüt için neden bir eylem yapayım" ifadelerini kullandı.

‘KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM’

Medya A.Ş Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, "Bir örgüte üye olmadım, kimseden talimat almadım. Emeğimin karşılığı dışında uhdeme geçen tek bir kuruş dahi olmamıştır. Delilleri karartma ve kaçma şüphem yoktur. Ben, Medya A.Ş.'ye 2010 yılında girdim. Kurulduğu ilk günden bu yana 15 yıldır çalışıyorum. Talimat almadım. Emrah Bağdatlı'yı sözleşmelerle tanıdım ve Murat Ongun'un danışmanı olarak bilirdim. Ancak Emrah Bağdatlı'nın Medya A.Ş üzerinde bir resmi danışmanlık görevi yoktur. Emrah Bağdatlı'yla telefon irtibatlarıma bakıldığında, sözleşmelerin imzalanması ve hak ediş süreçleriyle ilgilidir" dedi.

Duruşma 15 Haziran'a ertelendi.

İLK DURUŞMADAN BUGÜNE 42 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya, Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Engin Ulusoy, Mustafa Keleş, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya ve Hakan Aplak’ın tahliyesine karar vermişti.