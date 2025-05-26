İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, 4. dalga operasyonunda ikinci kez aynı suçlamayla gözaltına alındı.

Alpay’ın emniyet sorgusunda bir kez daha İBB yöneticileriyle görüşmeleri soruldu. Bununla birlikte İBB Yol Bakım Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihale Alpay’a suçlama olarak iletildi. Söz konusu ihalelere giren iki şirketin sahibinin ve imza yetkilisinin kardeş olduğu, ortaklaşa hareket ettikleri ve bu yolla ihaleye fesat karıştırıldığı iddialardan biri.

BAZ KAYDI ÇIKAN YER İBB BİNASI

Alpay’a yöneltilen suçlamalardan biri de bu kişilerle ortak baz kaydının olması. Fakat Alpay ile söz konusu şirket yetkililerinin aynı yerden baz verdikleri belirtilen sınır içerisinde İBB Bakırköy ek hizmet binası da yer alıyor.

Burası, o tarihlerde Arif Gürkan Alpay’ın çalıştığı yer. Üstelik bu şirket yetkilileri o tarihlerde belediye binasına da gelmiş olabilirler çünkü ek hizmet binası belediye ihalelerinin neredeyse tamamının yapıldığı bina. Bu ek hizmet binası ayrıca Saraçhane’deki İBB binasının dışında çok sayıda birimi içinde barındıran oldukça büyük bir bina.

“İKİNCİ KEZ AİLEMİN ÖNÜNDE SABAH VAKTİ GÖZALTINA ALINDIM"

Alpay da ifadesinde bu hususlara dikkat çekerken, söz konusu suçlamanın tarihi 2020 yılında bu şahısları tanımadığını da sözlerine ekledi. İfadesinin devamında şunları söyledi:

“Uzun yıllardır kamu kurumlarında çalışmaktayım. Şu anda bulunduğum makam benim için çok değerli ülkeme bu seviyede hizmet verebilmek benim için onur vericidir. Bugüne kadar geldiğim konuma dişimle tırnağımla çok çalışarak ve en önemlisi en büyük sermayem olan ahlakım sayesinde geldim.

Dahilim olmayan işlerle ilgili ikinci kez suçlanarak, ailemin önünde sabah vakti ikinci kez gözaltına alınarak 4 gün daha özgürlüğümden mahrum bırakıldım. Asılsız ve yetkim dahilinde olmayan suçlamalarla karşı karşıya bırakıldım.”