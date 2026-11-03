İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17'si tutuklu, 6'sı firari, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 24 sanık hakkında dört ayrı suçtan toplam 17 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası istendi.

Karaal, 17 Haziran saat 21.00 sıralarında Maltepe'de evine yürürken birden fazla kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Önce Fatih'te bodrum katı olduğu öğrenilen bir yere götürülen Karaal, ardından Avrasya Tüneli üzerinden Anadolu Yakası'na geçirildi. Farklı adreslerde tutulan Karaal, 18 Haziran'da Tuzla Orhanlı'daki bir prefabrik konteynerde elleri, kolları ve gözleri bağlı halde bulundu.

300 İLA 500 KİLOGRAM ALTIN İSTEDİKLERİNİ ANLATTI

İddianamede, Karaal'ın Fatih'te tutulduğu yerde gözlüğü, cüzdanı ve telefonunun alındığı belirtildi. Karaal'ın ifadesinde, kendisini kaçıranların 300 ila 500 kilogram altın istediğini ve eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın ile Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu öne sürdüklerini anlattığı aktarıldı.

Karaal, çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon lirayı verebileceğini söylemesine rağmen darbedilmeye devam edildiğini ifade etti. Bagajda taşınarak karanlık bir prefabrik yapıya götürüldüğünü belirten Karaal, burada demir çubuklarla darbedildiğini ve tırnaklarının çekildiğini anlattı. İddianamede, daha sonra Tuzla Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'ndeki konteynerin bulunduğu alana götürüldüğü kaydedildi.

18 Haziran'da konteynerde bağlı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, Karaal'ı yerde bağlı halde buldu. Olay yerinde gözcülük yaptığı öne sürülen İsmail Aykurt'un tabancayla yakalandığı belirtildi. Karaal hakkında düzenlenen 10 Ağustos 2026 tarihli hastane raporunda, yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve yaşamını tehlikeye soktuğu kaydedildi.

15 GSM HATTINDA 319 ORTAK BAZ KAYDI

Soruşturmada şüphelilerin kullandığı araçlar, kamera görüntüleri ve telefon sinyalleri incelendi. 15 GSM hattına ilişkin incelemede 319 ayrı ortak baz kaydı tespit edildi.

İddianamede Ercan Kösek, Sedat Aksoy, Mazlum Baran, Abdulkadir Baykara ve Ümit Aygül'ün olayın gerçekleştiği zaman diliminde aynı veya yakın baz istasyonlarından sinyal verdiği belirtildi. Kayıtların, kamera görüntüleri ve araç tespitleriyle birlikte değerlendirildiği aktarıldı.

Şüphelilerin olay öncesinde Karaal'ın aracına GPS takip cihazı yerleştirilmesi, evinin çevresinde gözetleme yapılması, kaçırma sırasında araçların kullanılması ve farklı adreslere götürülmesi gibi eylemlerde rol aldığı öne sürüldü. Bazı şüphelilerin araç temini, konaklama, yemek ve ulaşım konularında gruba yardım ettiği, İsmail Aykurt'un ise Karaal'ın tutulduğu konteynerde gözcülük yaptığı iddia edildi.

DÖRT SUÇTAN AYRI AYRI CEZA TALEBİ

İddianamede 24 sanığın her biri hakkında, “Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4 yıldan 14 yıla, “Eziyet” suçundan 2 yıldan 5 yıla, “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla, “Silahla, birden fazla kişiyle birlikte yol kesmek suretiyle geceleyin yağma” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

Böylece dört suçtan talep edilen toplam ceza, her sanık için 17 yıldan 37 yıla kadar oldu. Ayrıca İsmail Aykurt hakkında “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.