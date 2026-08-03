İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde son dönemde yaşanan parti değişiklikleriyle meclisteki sandalye dağılımını değiştirdi.
19 Mart sürecinin ardından CHP grubunun üye sayısı 186'dan 157'ye gerilerken, Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 138'e yükseldi.
10 ÜYE DAHA GEÇERSE...
Mevcut sandalye dağılımına göre CHP grubundan 10 meclis üyesinin Cumhur İttifakı'na geçmesi halinde CHP'nin üye sayısı 147'ye düşecek.
Buna göre Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 148'e çıkacak ve meclis çoğunluğu el değiştirecek.
Ancak 10 üyenin yalnızca CHP'den ayrılarak bağımsız kalması çoğunluğun Cumhur İttifakı'na geçmesi için yeterli olmayacak.
19 MART ÖNCESİ 186 ÜYESİ VARDI
19 Mart sürecinin ardından İBB Meclisi'nde CHP'nin 186, Cumhur İttifakı'nın ise 130 üyesi bulunuyordu.
CHP grubunda yer alan 157 meclis üyesinin 17'sini, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde "Kent Uzlaşısı" kapsamında CHP listelerinden seçilen DEM Partili üyeler oluşturuyor.