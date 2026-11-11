İstanbul'da D-100 Karayolu üzerindeki Göztepe Köprülü Kavşağı'nda trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin (UYM) açıklamasına göre, kavşakta yapılacak çalışmalar nedeniyle sol şeritler geçici olarak trafiğe kapatılacak. ÇALIŞMALAR 14 KASIM'DA BAŞLAYACAK Çalışmalar 14 Kasım'da başlayacak. Bölgedeki çalışmaların 22 Kasım'da tamamlanması planlanıyor. Anadolu Yakası'nın önemli ulaşım noktalarından Göztepe Köprülü Kavşağı, D-100'ün yanı sıra Fikirtepe ve Ünalan-Libadiye bağlantılarını da sağlıyor. Kavşak, trafik yoğunluğu yaşanan noktalardan biri. İNCİRLİ'DE YAN YOL KAPATILDI Bakırköy'de ise D-100 Karayolu üzerindeki İncirli Üst Geçidi'nde güçlendirme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Ankara yönündeki yan yolun trafiğe kapatılması bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.