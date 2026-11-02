(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan’ın yeni eğitim-öğretim dönemi için duyurduğu ve 21 Eylül–17 Ekim tarihleri arasında uygulanan 1 TL’lik öğrenci abonman kampanyasından 1 milyon 225 bin 902 öğrenci yararlandı. Kampanya kapsamında 455 bin 114 öğrenci de 2026 yılındaki ilk abonmanını 1 TL’ye aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), öğrencilerin ulaşım giderlerini hafifletmek amacıyla hayata geçirdiği öğrenci abonman kampanyası yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin aylık abonmanlarını yalnızca 1 TL’ye alabildiği uygulamadan 1 milyon 225 bin 902 öğrenci yararlandı. Böylece öğrencilerin ve ailelerinin ulaşım harcamalarına önemli bir destek sağlandı.

“BİZ DE İSTANBUL’UN GENÇLERİNİ FIRSATLARDA EŞİTLEMEK İSTİYORUZ”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kampanyayı duyurduğu basın açıklamasında, “Biz de İstanbul’un gençlerini fırsatlarda eşitlemek istiyoruz” demiş, uygulamanın kapsamını ise “Öğrencimiz 21 Eylül–17 Ekim tarihleri arasında hangi gün abonmanını alırsa alsın, o tarihten itibaren bir aylık abonmanı sadece 1 lira olacak” sözleriyle açıklamıştı.

İLK HAFTADAN YOĞUN İLGİ

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, kampanyanın başladığı 21 Eylül’de 220 bin 452 öğrenci abonmanı yüklemesi gerçekleştirilirken, ilk haftadaki toplam yükleme sayısı 546 bin 400’e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre öğrenci abonman yüklemelerinde yüzde 46,5 artış yaşandı.

455 BİN ÖĞRENCİ YILIN İLK ABONMANINI 1 TL’YE ALDI

Kampanya, 2026 yılında abonman almamış öğrencilerin de ulaşım desteğinden yararlanmasını sağladı. Toplam 455 bin 114 öğrenci, 2026 yılındaki ilk abonman işlemini kampanya kapsamında gerçekleştirdi. Bu sayı, kampanyadan yararlanan öğrencilerin yüzde 37,1’ini oluşturdu. Böylece uygulama, mevcut abonman kullanıcılarının yanı sıra yıl içinde daha önce abonman satın almamış geniş bir öğrenci kitlesine de ulaştı.