Ankara'da İBDA-C’nin bir kolu olan Köklü Değişim Hareketi’nin çağrısıyla düzenlenen yürüyüş, “Gazze İçin Yürüyoruz” ve “Sözü Muhatabına Söylemek İçin Yürüyoruz” sloganlarıyla organize edildi. Başlangıçta AKP Genel Merkezi’nden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yapılması planlanan yürüyüş, Ankara Valiliği’nin izin vermemesi üzerine, ABD Büyükelçiliği önünden AKP Genel Merkezi’ne doğru gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde, protestocular İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Türkiye’nin bu konudaki politikalarını sloganlarla eleştirdi. “Binlerce kınama, bir kurşun etmez”, “Ordular Gazze’ye”, “Mehmetçik Aksa’ya” gibi pankartlar taşınırken, katılımcılar sık sık tekbir getirerek yürüyüşe devam etti.

ERDOĞAN'A SESLENDİLER

Grup adına açıklama yapan Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, İsrail’le sürdürülen tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerin kesilmesini istedi. Kar, “İsrail bir terör devletidir. Onunla sürdürülen normalleşme adımları, Filistin halkına ihanettir” dedi.

Ayrıca Kar, İsrail’in Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinin kapatılmasını, İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılmasını, İsrail’le ticaret yapan firmaların ruhsatlarının iptal edilmesini ve Gazze saldırılarına katıldığı öne sürülen kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasını talep etti.

LEMAN'I HEDEF ALMIŞLARDI

Mizah dergisi Leman’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını konu alan bir karikatüre yer verildi. İslam peygamberi Muhammed’in tasvir edildiğine yönelik iddialar için de soruşturma açıldı. 1 Temmuz’da İBDA-C bağlantılı grup İstanbul’da dergi binasına yürümüştü.