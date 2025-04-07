Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra incelettirdiği dosyaların birinin altından, İBDA-C’nin kurucusu olduğu iddia edilen Salih Mirzabeyoğlu’nun da avukatı olarak bilinen Hasan Ölçer çıktı. Ölçer aynı zamanda FETÖ bağlantısı nedeniyle el konulan birçok şirkete kayyum olarak atanmıştı.

Meclis kararı ile

İmamoğlu göreve geldikten sonra, Beyoğlu’nda bulunan iki küçük parselin, 8 şubat 2017 tarihinde İBB tarafından satın alınmasının incelenmesini istedi. Tomtom Mahallesi’ndeki arazinin satın alınmasıyla ilgili görevlendirilen müfettişin İBB’nin 8 şubat 2017’de 2 milyon 250 bin TL’ye aldığı yerle ilgili müfettiş raporunda özetle şöyle denildi:

“Söz konusu taşınmaz 12.10.2016 tarihli İBB Meclis Kararı ve 12.01.2017 tarihli Başkanlık oluru ile Belediye çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere, doğrudan temin yoluyla Hasan Ölçer’den 2.250.000.00 TL bedelle satın alındı. 16 Haziran 2017 tarihli Meclis kararı ile söz konusu yerin, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisine ilişkin Meclis kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 şubat 2019 tarihinde tahsise izin verdi. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan 25 mart 2019’da, söz konusu tahsis işleminde sakınca bulunmadığı yönünde görüş alındı. İBB Meclis Kararının uygulanmasına ilişkin Belediye Encümen Kararı alınmadı ve yer teslimine ilişkin bir işlem yapılmadı.”

Fazladan ödeme

İBB’nin araziyi aldığı tarihteki kura göre döviz cinsinden bedeli 601 bin 604 dolardı. Günümüzdeki kura göre ise bu rakam yaklaşık 22 milyon 861 bin TL ediyor.

2 Haziran 2021’de Koza Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ye hazırlatılan raporda ise güncel değer 3 milyon 750 bin TL olarak belirlenmişti. Bu değerin döviz cinsinden karşılığı ise 435 bin 35 dolar. Bunun günümüz kurundan kârlılığı ise yaklaşık 16 milyon 531 bin TL. Avukat Hasan Ölçer’e günümüz parasıyla fazladan 6 milyon TL ödeme yapılmış.

İBB’nin zararına işlem

Müfettiş raporunda ayrıca,değerleme raporuna göre, üzerinde bodrum ve 3 katlı yapı bulunan taşınmazın güncel değerinin 3 milyon 750 bin TL olduğu belirtildi. Raporun hazırlandığı tarihe kadar taşınmazın yaklaşık 4 yıldır boş durumda olduğu, hiç kullanılmadığı, belirtildi. Müfettiş raporunun sonuç bölümünde satın alınmanın birilerinin özel çıkarına, İBB’nin zararına işlem tesis edildiği yönünde izlenim oluşturduğu belirtildi.