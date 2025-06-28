İbrahim Çelikkol, geçen hafta sevgilisi Natali Yarcan ile Etiler'de gittiği lüks restorana gitti. İkili çıkışta kaza şoku yaşadı.
Çelikkol'un aynı zamanda yüzü de olduğu milyonluk marka aracını vale duvara çarptı.
Snob Magazin'in haberine göre; arabadaki hasarı görünce sakinlikle karşılayan Çelikkol, valeye, "Sende bir şey var mı? Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil" dedi.
Daha sonra valeden, "İyiyim" cevabını alan oyuncu, mekandan taksiyle ayrıldı.
İbrahim Çelikkol'un sakinliği ve valeye empatik tavrı adeta alkış topladı.