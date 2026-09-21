Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile yemek kitapları yazarı ve TV programcısı Natali Yarcan, evliliklerinin ilk yıl dönümünü kutladı. 20 Eylül 2025'te nikâh masasına oturan çift, özel günlerini sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
Natali Yarcan, eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını “El ele, kalp kalbe, omuz omuza birlikte nicelerine sevgilim” notuyla yayınladı.
ÇELİKKOL'DAN EŞİNE KISA AMA ROMANTİK YANIT
Natali Yarcan'ın paylaşımı kısa sürede 15 binden fazla beğeni aldı. İbrahim Çelikkol da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı.
Ünlü oyuncu, Yarcan'ın paylaşımına “İyi ki sen” sözleri ve beyaz kalp emojisiyle karşılık verdi.
İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan, yaklaşık üç yıllık birlikteliklerinin ardından 20 Eylül 2025'te evlenmişti.