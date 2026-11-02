TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 21 Şubat 2016'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçına ilişkin açıklamalarına, karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel'den yanıt geldi. Hacıosmanoğlu maçtaki bahislerin araştırılmasını isterken Bitnel, suçlamaları reddedip açıklamaların ispatlanmaması halinde yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

A Spor'da konuşan Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'a dört kırmızı kart gösterilen ve Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart gösterdiği karşılaşmayı gündeme getirdi. Mustafa Yumlu'nun maçın sonlarına doğru yumruk attığını, buna rağmen kırmızı kart görmediğini öne sürdü.

BAHİSLERİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Hacıosmanoğlu, karşılaşmanın 8-10 dakika uzaması gerektiğini, ancak üç dakika uzatma verildiğini ve bunun da yalnızca yarım dakikasının oynatıldığını iddia etti. Bir kırmızı kart daha gösterilmesi halinde maçın tatil olacağını savunarak, "Şimdi ben de araştırılmasını istiyorum o maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı?" dedi.

Yasal veya yasa dışı bahislerin araştırılmasını isteyen Hacıosmanoğlu, "Maçı izleyin o boyuta geldi yani ama 5 kırmızı kartta maç tatil oluyor, bahis yatıyor" ifadelerini kullandı.

BİTNEL SUÇLAMALARI REDDETTİ

Açıklamaların ardından paylaşım yapan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Hacıosmanoğlu'nun sözleriyle kendisini bahis oynamakla itham ettiğini belirtti. Mustafa Yumlu'nun kendisine yumruk attığı iddiasını reddeden Bitnel, bu iddianın ispatlanmasını istedi.

Dönemin savcılarının gereken araştırmayı yaptığını ve kendisi hakkında olumsuz bir bulguya ulaşmadığını söyleyen Bitnel, yeniden araştırılmaya hazır olduğunu belirtti. Bitnel ayrıca Hacıosmanoğlu'na, atadığı ve tutuklu olduğunu söylediği kişilerden söz etmek yerine neden bu iddiaları gündeme getirdiğini sordu.

Bitnel açıklamasında, "Bu yaptığınız açıklamalarınızı ispatlamamanız halinde tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım" ifadelerine yer verdi.