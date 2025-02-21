Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Habertürk'e konuşan Hacıosmanoğlu, kimseye düşmanlığı olmadığını söyledi.

İbrahim Hacıosmanğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Benim bagajım yok, kafamın arkasında plan yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım! Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız! Fenerbahçe ya da başka bir takım... Benim bünyem kabul etmez! Allah, bana öyle bir forma rengi vermiş ki, damarımı kessen bordo-mavi akar.

Galatasaray'la düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok. Galatasaray'la problemim hiç olmadı ve olmayacak. Kişilerle, kurumları ayırdık. İmtiyaz bekleyenler, rahatsız oluyorsa, bu benim sorunum değil. Biz eşit olmaya devam edeceğiz. Bunu Galatasaray için söylemiyorum, genel olarak böyle...

Dursun Özbek ile salı günü konuştuk. Gayet dostça bir konuşma geçti aramızda. ‘Başkanım bizim seninle bir problemimiz yok, rakibimizle var. Ama bizim Giresun’da bir laf vardır: Eşeğini dövemeyen semerini döver’ dedi.

Bize yabancı hakem için hiç başvuru olmadı. MHK atamaları yapıyor ve bizden onay istiyor. Kulüplere göre karar veremeyiz, o zaman gelip kendileri yönetsin. Onlara verdik atamaları, hâlâ alacaklar. Hakemler 'Toplumun sizi eleştirmesin, sizi korumak adına yabancı hakem getireceğiz' dedik. Onların da sıkıntısı yok. Sanki Slavko Vincic ayarlanmış bir şekilde geliyor."