A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde grubun altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde TRT Spor'a konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolculara destek verdi.

Fransa karşısında mağlubiyet serisinin sona ermesini umduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Bu çocuklar çok şeyi başardı, inşallah Cenab-ı Allah Fransa maçıyla mağlubiyet serisini galibiyet serisine çevirir. Bir olumsuzluk var, Allah nasip ederse eski haline dönecek." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KOLAY GOLLER YİYORUZ"

Takımın gol yollarında yaşadığı sorunlara da değinen Hacıosmanoğlu, "Bir türlü o istediğimiz goller olmuyor, çok kolay goller yiyoruz. Onun da çaresini bulacaklar. Belçika maçında üzüldük. Çocuklar başaracak ama." dedi.

Belçika karşılaşmasını değerlendiren TFF Başkanı, maçın ilk 30 dakikasındaki oyuna ve Arda'nın golüne dikkat çekti. Hacıosmanoğlu, "Belçika maçında 30 dakikaya baktığımızda çok güzel, Arda'nın jeneriklik golü var. İkiyi üçü de atacak pozisyonlarımız oldu. Sonra basit goller yedik. Çocukların hepsi kaliteli, inşallah iyi günler bizi bekliyor." diye konuştu.