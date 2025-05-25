Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray kupasına kavuştu. Tören öncesi sarı kırmızılılara kupayı kimin vereceği büyük merak konusuydu ve son dakikaya kadar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Yenikapı'daki etkinlik alanına gelmesi bekleniyordu.

CENAZE DOLAYISIYLA KATILAMADI

Cenazesi olduğu için Trabzon'un Of ilçesinde bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu daha önce törene geleceğini açıklasa da gün planlandığı gibi gitmedi.

Halasını kaybeden İbrahim Hacıosmanoğlu cenaze dolayısıyla Galatasaray'ın şampiyonluk törenine gelemedi ve kupayı başkan yardımcısı Mecnun Otyakmaz'ın takdim etmesini söyledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cenazemiz var ama inşallah bir aksilik olmazsa kupa törenine yetişeceğim. Kupayı Galatasaray'a vereceğim. Gitmemem için herhangi bir durum söz konusu değil."

GAZİANTEP'TE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın Gaziantep'te Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından tören için sahaya inen İbrahim Hacıosmanoğlu kupayı takdim etmeden önce ıslıklarla protesto edilmişti.