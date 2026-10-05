Türk futbolu, TFF Yönetim Kurulu’nun cuma günü yapacağı toplantıya odaklandı. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, “İstifa edecek misiniz” sorusuna “Hayır etmeyeceğim! Türk futbolunun 30 yıllık pisliklerini benim üzerime yıkamazsınız! Biz temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz” karşılığını verdi. Hacıosmanoğlu’na göre, Türk futbolunda istifa etmesini gerektirecek bir neden yok.

GEREKÇESİ UEFA TOPLANTISI

Hacıosmanoğlu böyle düşünse de bir grup yöneticinin istifa edip, karar yeter sayısını 8’in altına indirerek seçimli olağanüstü genel kurulda ısrar ettiği bildirildi. TFF’de soğuk savaş yaşanırken, Hacıosmanoğlu yarınki yönetim kurulu toplantısını cumaya erteledi. İsviçre’deki UEFA toplantısını da gerekçe gösterdi. Ancak cuma gününe kadar göreve devam etmek için destek beklediği biliniyor.

2027’DE YİNE SEÇİM OLACAK

Hacıosmanoğlu yönetiminin görev süresi normalde Haziran 2027’de doluyor. Seçime 6 aydan uzun bir süre olduğu için istifa durumunda seçim yapılması şart. Eğer seçime 3 aydan kısa bir süre olsa olağan genel kurula kadar sandık başına gidilmeyecekti. İstifa halinde yönetim kurulu üyelerinden biri başkanvekili olarak TFF’yi seçime götürecek. Ancak 2027’de yine de kongre yapılacak.