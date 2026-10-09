TFF Yönetim Kurulu'nda olağanüstü genel kurul gündemi görüşüldü. 12 kişinin katıldığı toplantıda 7 oyla devam kararı alındı.

Olağanüstü seçim kararı isteyen Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Bahadır Saraç ve Murat Şahin istifa etti.

OTYAKMAZ: GENEL KURUL İSTEDİK KABUL GÖRMEDİ

İstifa kararı sonrası Riva'daki TFF binasının önünde açıklama yapan Otyakmaz, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur." dedi.

MONTELLA DÖNEMİ BİTTİ

TFF'den resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamda, ''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.'' denildi.