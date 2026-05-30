Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası öncesi bahis soruşturmalarıyla ilgili konuştu. Trt Spor’a konuşan Hacıosmanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin yaptığı açıklamaları yalanladı.

Başsavcı Vekili, "Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek" dedi. Açıklamalar spor kamuoyunda bomba etkisi yaratırken, TFF Başkanı açıklamalarla ilgili ilk kez konuştu.

TALİHSİZ AÇIKLAMA

Hacıosmanoğlu, "İçişleri Bakanımız Adil Gürlek ile Başsavcı olduğu döneminde haftada 2-3 kez koordineli çalışıyorduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni Başsavcımız da Bakan Bey'in yardımcısıydı. Başsavcı vekilimizin talihsiz açıklaması oldu, onu düzeltirler. Dünya Kupası'ndan sonra işlem yapılacak diye bekleyen bir şey bizde yok.’’

KİRLİ İNSANLARLA MI GİDİYORUZ?

''Oyuncu, menajer, masör, doktor, antrenör... Bütün dosyaları yaptık. Yönetici ve başkanların dosyayı gelir diye söyledim. 5 bine yakın isim. Onun bilgileri geldikten sonra işlemimize devam edeceğiz. Elimizde belge var da Dünya Kupası'nı bekliyoruz? Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na gidiyoruz? Sıra yöneticilere geldi. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta isimler geldikten sonra resmi müracaatımızı Spor Toto'ya yapacağız ve bahis şirketlerinden dosyalar gelecek. Arkadaşlar titiz bir şekilde çalışacak. Her şey ortada."