Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. A Spor'a çıkan Hacıosmanoğlu, gündemle ilgili kritik açıklamalar yapıyor.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez "Her türlü kararınıza saygı duyarım."

''Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim.''

'SERGEN YALÇIN HEPSİNİN ABİSİ'

Bazı milli takım oyuncularının Sergen Yalçın'ın telefonlarına çıkmadığı iddiasını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, ''TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir. Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, ok çalışıp başarıya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

'KENDİ TAKIMINA BAHİS YAPMIŞ'

Bahis operasyonlarıyla ilgili konuşan Hacısosmanoğlu, şok bir açıklamada bulundu. İbrahim Hacıosmanoğlu, "301 kişinin içinde bir kişi kendi takımı 1-0 öndeyken, rakip takım kazanır bahisi almış. 2024-2025'te oynamış, 4 bin TL basıp, 16 bin TL almış. Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık." dedi.

'SAHAYA YANSIDIĞI AN HER ŞEY DEĞİŞİR'

"Etik Kurulu'na sevk edilecek kendi takımı aleyhine bahis oynayan isimler. Başsavcılığa da gönderdik. Gerekli bilgiyi oraya da verelim. Kendi takımın lehine oynamayı bir derece kabul edebilirsiniz... Gerçi İngiltere ve Almanya'da bu da suç. Kendi takımımın aleyhine oynamak başka boyuta geçiyor."

"Legale bakıyoruz ama illegale de bakacağız. Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu Başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa, başka boyuta gider. Kendi takımının aleyhine oynayan 1 kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlarda var. Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir!"