UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye ile İtalya, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 İtalya'nın üstünlüğü ile sona erdi. Maça ise istifa tezahüratları damga vurdu. Bursa'da milli maçı izlemeye gelen taraftarlar teknik direktör Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef aldı. İki isim de istifaya davet edilirken, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tepkileri yanıtı ise olay oldu. TRİBÜNÜ TERK ETTİ Öte yandan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun “TFF istifa” ve “İbrahim dışarı” tezahüratlarının ardından tribünü terk ettiği iddia edildi.

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