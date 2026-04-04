A Milli Takım, 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılırken, prim tartışmaları da gündemden düşmedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ay-Yıldızlıların finallere gitmesi durumunda futbolculara villa vereceğini açıklamıştı.

Trabzonspor-Galatasaray maçını izlemek için Trabzon’a giden Hacıosmanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli Takım primleriyle ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Cenab-ı Allah federasyon başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım? Bugünler için lazım. Çocukları biraz motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz, kimse merak etmesin. Biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz. Dünya şampiyonu olun dedim; belki de hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız dedim. İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum. Siz de dinlemeyin." ifadelerini kullandı.