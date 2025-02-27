Süper Lig'de haftalar azaldıkça artan gerilim Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki ırkçılık iddiaları ile yeniden alevlendi. 'Maymun gibi zıplamak' ifadesini kullanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun sözleri hakaret sayıldı ve 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Tüm Türkiye Disiplin Kurulu'nun Mourinho için açıklayacağı cezaya kilitlendi.
Yabancı hakem gelmesini isteyen ve MHK'yı ‘şaibeli kurum' olarak tanımlayan Trabzonspor, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulundu. Teknik direktör Şenol Güneş ise Hacıosmanoğlu'nu kandırdıklarını söyleyerek başkanı tarafsız olmaya davet etti. Türk futbolunda yaşanan kaotik konuları yeni Youtube programında değerlendiren Sözcü Dijital Spor Müdürü Ümit Genç haftanın öne çıkan başlıklarını masaya yatırdı.