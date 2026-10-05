Türk futbolunu sarsan 'Hakemler dosyası' nedeniyle sık sık gündeme gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan, "Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Anlamlı Destek" başlıklı duyuruda, Bahçeli'nin gönderdiği Türk bayraklı çiçeğe yer verildi. Çiçekteki "Yalnız değilsin" ifadeleri dikkat çekti.

HACIOSMANOĞLU: ELLERİNDEN ÖPÜYORUM

TFF'nin açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu desteği için teşekkür ederek, 'Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum' ifadelerini kullanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstifa edip etmeyeceği merak konusu olan Hacıosmanoğlu, iddiaları yalanlamış ve ""Buradan açıkça sesleniyorum: Hiç kimse, 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın!" demişti

'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanmış, hakem Yasin Kol da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.