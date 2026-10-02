Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya bazı hakemlere yönelik talimat verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 üst düzey yönetici, "mobbing" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

HAKEMLER TEK TEK NOT ALINMIŞ

Gündoğdu'nun telefonunda yapılan incelemelerde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hakem görevlendirmelerine ilişkin mesajlaşmalar dikkat çekti. İncelemede, Hacıosmanoğlu'nun, başkanlık döneminde kaybedilen maçlarda görev alan hakemleri tek tek not aldığı belirlendi.

"FETÖ'CÜ BUNLARI BİTİR"

Yapılan incelemede, Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemler için Gündoğdu'ya "FETÖ'cü, bunları bitir" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Gündoğdu'nun bu mesajlara "Tamam" yanıtı verdiği tespit edildi.