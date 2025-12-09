Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemi değerlendirmek için TFF Riva Tesisleri'nde basın toplantısı yaptı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 3-2 sonuçlanan Galatasaray–Samsunspor maçının uzatma dakikasındaki penaltı tartışmasına dair, "Köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" demişti. Hacıosmanoğlu, derbi için Galatasaray'ın şikayetine yanıt vererek "Bence orada şikayetçi olması gereken taraf Fenerbahçe'ydi" dedi.

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını yaşarken Süper Lig'deki durumun üzüntü yarattığını belirten Hacıosmanoğlu "5 gündür ABD'deyiz. Kura çekiminde gruplardan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Umudumuz daha çok artık. Üzüntümüz dünyanın öteki ucunda biz milli duygular yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşamamamıza sebep oldu. Bu kadar basit olmamalı. Kişisel kavgalar milli duyguların önüne geçmemeli. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım hiçbir zaman burada 3 sene, 5 sene daha kalalım diye düşünmedik. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz 'şu camia güçlü, onlarla iyi geçinelim de 3 gün daha fazla kalalım' diye bir düşüncemiz olmadı. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek, edemeyeceğimizi anladığımız anda zaten görevde kalma gibi bir niyetimiz olamaz." ifadelerini kullandı.

'BATAKLIKTAN KURTARACAĞIZ'

Yapılan operasyonların Türk futbolunun iyiliği için olduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu "Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz 'Şu camia güçlü, bu camia güçlü' diye düşünüp görevde kalalım diye bir düşüncemiz olmadı, olmayacak da. Biliyorsunuz yıllardır Türk futbolunda o kadar rezil kararlar alındı ki, öyle suçlar örtbas edildi ki... Bugün gelmiş olduğumuz tablonun yegane sorumlusu bu iradesizliktir. Tarihin en şeffaf ve en adaletli yönetimiyiz.

Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar için, ahlaklı bir futbol için. Akın Gürlek cesur ve titiz bir şekilde Türk futbolunu bataklıktan kurtarmak için verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Operasyonlar derinleştikçe Türk futbolunda bir panik havası görüyorum. Bazı yorumlarda kayrılanlar mı oluyor deniyor. Bunun vebali var. Bu sürecin kesintiye uğraması ve engellemeler olması halinde de biz bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye de sahibiz. Bizim kulüplerimizle hiçbir zaman kavgamız olmaz. Kulüplerin kendi arasında kavgasını da tasvip etmiyoruz. Tarihin en şeffaf yönetimiyiz, kapımız herkese açık." diye konuştu.

'ŞİKAYET ETMESİ GEREKEN FENERBAHÇE'

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçtan sonra şikayete geldiğini aktaran Hacıosmanoğlu "Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu geldi görüşmeye. Ben Dursun ağabey ve Abdullah kardeşim diyorum. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Sarı kart göstermemiş. Ama bence orada şikayetçi olması gereken taraf Fenerbahçe'ydi. 8 kişi hücuma çıkarlarken maçın hakemi atağı kesip yere düşen oyuncunun yanına gidiyor. Derbilerde çok şeyler gördük, nasıl kararlar aldığını. Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla iş yaptırılmayacağını kulüplerimiz bilmeli. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. İnsanlarla iyi geçinelim, burada uzun kalalım diye derdimiz yok.

Ben onlara (Galatasaray yönetimi) görüntüyü gösterdim. Galatasaray-Trabzonspor maçında Zubkov adlı oyuncuyla yapılan hareket daha ağır bir hareketti. O harekete ne faul çalındı ne kart verildi. Hakem arkadaşlarımız bazen bu hataları yapıyor. Hakem arkadaşlarımızın bu hataları yapmamaları için hem eğitim anlamında hem kişisel anlamda desteğimiz sonsuz." dedi