Türk futbolunda yaşanan gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini bozdu. Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve aktif Süper Lig hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınmasının ardından gözlerin çevrildiği Hacıosmanoğlu, istifa edeceği söylentilerini yalanladı. 'BENİM ÜSTÜME YIKAMAZSINIZ' Gazeteci Mehmet Arslan'a konuşan TFF Başkanı, sert ifadeler kullandı. Salı günü yapılacak olağanüstü toplantıda istifa etmeyeceğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, "İstifa etmeyeceğim. Siz beni tanımadınız mı? Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üstüme yıkamazsınız. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz.'' dedi. Futbol kamuoyu gözünü salı günü yapılacak toplantıya çevirirken liglerin ertelenip ertelenmeyeceği de belli olacak.

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