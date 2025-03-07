Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın hakemler ve davetliler katıldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kadınların her zaman ön planda olması gerektiğini belirterek, "Kadınların bizden önde olması lazım. Bizim kadın hakemlerimiz dimdik durur, kararlarını dimdik verir. Derbi maçlarında yabancı hakem istiyorlar, benim tek dileğim kadın hakemlerimizden birinin derbi yönetmesi. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında "Türk futbolunda karar verici kadınlar" paneli ve "Kadın hakemlik eğitimleri" söyleşisi yapıldı.

Hakemler Melek Dakan ve Arzu Görgün'ün konuşmacı olarak yer aldığı "Türk futbolunda karar verici kadınlar" panelinde Türk futbolunda kadın hakemlerin yeri konusu üzerinde durulurken, hakemler Asen Albayrak ve Ayşenur Karakoç ile Selçuk Pehlivanoğlu'nun bulunduğu "Kadın hakemlik eğitimleri" söyleşisinde ise kadın hakemlere verilen eğitim süreçleri ve İngilizce eğitiminin önemi işlendi.