Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu tamamlandı. Ankara'daki genel kurulda raporların okunması ve gündem maddelerinin görüşülmesi sonrası TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu ve denetleme kurulu, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edildi.

ÜÇ BÜYÜKLERİN TEMSİLCİLERİ YOKTU

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin temsilcilerinin yer almadığı kongrede paylaşılan verilere göre TFF'nin bahsi geçen mali dönemdeki geliri, 8 milyar 525 milyon 989 bin 242 lira, gideri ise 8 milyar 389 milyon 669 bin 201 lira oldu. Dolayısıyla bütçe 136 milyon 320 bin 41 liralık fazla verdi.

Rapora göre önceki dönemde 432 milyon lira olan telafi edilmesi gereken öz kaynak kaybı, bu dönem 136 milyon fazla verilmesiyle 296 milyon liraya düştü. 2026-27 mali dönemi için 150 milyon liralık gelir fazlası öngörüldüğü ifade edilerek bilançodaki telafi edilmesi gereken zararın 146 milyon liraya düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esaslarının görüşülerek yeni bütçenin kabul edildiği toplantıda, gerektiğinde bütçe tadilleri yapılması ve taşınmaz alım-satımı ile ayni haklar tesisi için TFF Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin ardından üyelik aidatı belirlendi.

HACIOSMANOĞLU'NDAN KATILIMIN AZ OLMASINA TEPKİ

Teşekkür konuşması için yeniden kürsüye gelen TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Süper Lig kulüplerinden katılımın az olmasını eleştirerek "Karşımda oturanlar; birinci, ikinci, üçüncü lig kulüp başkanları... Onlar da başkan. Benim gözümde Süper Lig'in en tepesindeki başkan ile ilk sefer amatörden profesyonelliğe çıkan başkan arasında hiçbir fark yok. Hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Olanların yüreği yeter." dedi.

Hacıosmanoğlu, "Kimsenin arkasından söz söylemiyorum. Herkesin yüzünün karşısında söylediklerimi de burada söylüyorum. Ben dört büyük kulüp başkanına federasyonda üç saat toplantı yaptığımız zaman da söyledim. Bana bir adım iyi gelene on adım koşarım ama onun aksini yapana da aynı muameleyi yaparım. 'Büyük takımlarla iyi geçineyim de burada 3-5 ay daha durayım' derdine düştükleri için Türk futbolunun bu ana sorunları çözülmedi. Benim öyle bir derdim yok." ifadelerini kullandı.

SABAH YENİDEN ABD'YE GİDİYOR

Toplantı için ABD'den geldiğini, sabah yeniden seyahat edeceğini aktaran Hacıosmanoğlu, "Destekleriniz ve milli takımla ilgili temennileriniz için teşekkür ediyorum. FIFA toplantılarında en az 30'un üzerinde ülke başkanı, 'Sadece 80 milyon olarak düşünmeyin, biz Türkiye'nin başarısını kendi başarımız gibi takip edip sevineceğiz millet olarak' dedi. Cenab-ı Allah hem aziz milletimize hem de tüm İslam alemine yakışan o kupayı alıp gelmeyi nasip etsin." diyerek sözlerini tamamladı.