Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile aynı fotoğraf karesinde buluşan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, yenilediği stiliyle tüm bakışları üzerine topladı. Sakal ve Bıyık Detayı Gözden Kaçmadı Diplomasi alanındaki yoğun mesaisiyle tanınan Kalın’ın, alışılmışın dışındaki yeni imajı kısa sürede merak konusu haline geldi. Sakallarını uzattığı görülen MİT Başkanı’nın belirginleşen bıyık stili ise heyetteki en dikkat çekici detaylardan biri olarak öne çıktı.

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