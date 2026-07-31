İbrahim Kutluay, Demet Şener ve Edvina Sponza üçgeninde yaşanan gelişmeler magazin gündemindeki yerini koruyor. Yıllar süren birlikteliklerini sonlandıran Kutluay ve Sponza'nın ardından, İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ve çocuklarıyla yaptığı Yunanistan tatili dikkat çekmişti. Bu gelişmenin ardından Edvina Sponza da Çeşme'de objektiflere yansıdı.

KUTLUAY VE ŞENER ÇOCUKLARIYLA YUNANİSTAN'DA

İbrahim Kutluay ile Demet Şener, geçmişte yaşanan ayrılığın ardından çocukları İrem ve Ömer'in mutluluğu için iletişimlerini yeniden güçlendirdi. İkili, aralarında romantik bir ilişki olmadığını belirtirken, ailece Yunanistan tatiline çıktı.

Paros ve çevresindeki adalarda çocuklarıyla vakit geçiren eski eşler, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Birbirlerinin fotoğraflarını çekmeleri ve ailece verdikleri görüntüler, takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

EDVİNA SPONZA ÇEŞME'DE GÖRÜNTÜLENDİ

İbrahim Kutluay'ın aile tatili konuşulurken Edvina Sponza, arkadaş grubuyla birlikte Çeşme'de objektiflere takıldı. Plajda vakit geçiren Sponza'nın denize girdiği, arkadaşlarıyla sohbet ettiği ve telefonuyla ilgilendiği anlar kameralara yansıdı.

Sponza'nın tek başına verdiği pozlar da magazin gündeminde yer aldı.

BENGÜ'DEN "KARMA" PAYLAŞIMI

Edvina Sponza'nın görüntülerinin ardından şarkıcı Bengü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Bengü, herhangi bir isim vermeden Edvina'nın videosunun altına yalnızca "Karma" notunu düştü.

Bengü'nün paylaşımıyla Kutluay, Şener ve Sponza cephesindeki gelişmeler arasında bağlantı kuran sosyal medya kullanıcıları olurken, ünlü şarkıcı paylaşımının kime yönelik olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

10 YILI AŞAN İLİŞKİ SONA ERMİŞTİ

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın ilişkisi, yıllar boyunca ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelmişti. Yaklaşık 10 yılı aşkın süre devam eden birlikteliğin ardından ikili, geçtiğimiz dönemde yollarını ayırma kararı almıştı.

Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ile çocukları için kurduğu iletişim ve son gelişmeler, magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.