Türk basketbolunun unutulmaz şutörlerinden İbrahim Kutluay hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında sergilediği skorer performansla adını basketbol tarihine yazdırmıştı.Oğlu Ömer Kutluay da babasının izinden giderek Türk basketboluna damga vurmaya başladı.

Milli basketbolcu Ömer Kutluay, aynı yaz içinde hem 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda hem de 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen ilk oyuncu olarak tarihe geçti. İspanya ekibi Real Madrid'in altyapısında forma giyen 17 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da düzenlenen ve Türkiye'nin dördüncü sırada tamamladığı FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkati çekti.

Milli basketbolcu, 17 Yaş Altı Dünya Kupası ve 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı deneyimlerle ilgili FIBA'ya açıklamalarda bulundu.

MAÇI BAŞINA 28 SAYI

Maç başına 28,4 sayı, 6,1 ribaunt ve 9 asist ürettiği 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda elde ettikleri derecenin hayal kırıklığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Ömer Kutluay, şunları kaydetti: "Çünkü çok sayıda taraftarı yanımıza çektik. Bize inandılar ve biz de elimizdeki her şeyi ortaya koyduk. Son maçta yorgunduk. Sonuçta bu yalnızca bir mağlubiyet ve bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Hayal kırıklığı olduğunu düşünmüyorum. Bizim için bir nesle damga vuracak bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Çıkardığımız en önemli ders, asla pes etmemek. Bir maçta 25 sayı geriden geldik, birçok kez sekiz sayılık farkları kapattık. Fransa'ya karşı oynadığımız çeyrek finalde de bunu yaptık. Bu nedenle asla pes etmemek ve oynamaya devam etmek gerekiyor."