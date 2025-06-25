Ünlü trompet sanatçısı İbrahim Maalouf ve eşi şarkıcı-oyuncu Hiba Tawaji'nin İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserde geniş bir repertuvar seslendirildi.

Konsere gelenleri Türkçe selamlayan Maalouf, şunları söyledi:

"Umarım iyisinizdir. Bugün burada sizinle olduğum için çok mutlu, onurlu ve gururluyum. Bu özel geceye gelen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu programı orkestra şefi Murat Cem Orhan gibi bir ustayla yapmaktan mutluluk duyuyorum."

"AŞK GECESİ SUNMAYA GELDİK"

Maalouf, programın tamamen aşkla ilgili olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Size bir aşk gecesi sunmak için Fransa ve Lübnan'dan geldik, Fransız şarkıları etrafında bir aşk programı sunacağız. Fransızların aşkı ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Program sevdiğimiz her türlü müziğin bir karışımı olduğu için gerçekten sevdiğim müzisyenleri de yanımda getirdim. Bu programı eşimle üçüncü kez yapıyoruz. Bir kez Fransa'da, bir kez de New York'ta yapmıştık. Dünyanın en güzel kadını ve sesiyle aynı sahneyi paylaşmak benim için olağanüstü bir yolculuk."

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ SÜRPRİZİ

Konserin son bölümünde, eşi için sürpriz yaptığını söyleyerek klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici’yi sahneye davet eden Maalouf, şunları söyledi:

"Hiba'dan gizli tutmak zor oldu. Yıllarca Türk müziği dinledim, sonra Hiba ile tanıştım. Hiba'nin ailesi Türk kökenli ve buraya Lübnan’dan geldiler. Hiba'ya ve ailesine sürpriz yapmak istedim. Bu hayatımın en özel anlarından biri. İdollerimden biri burada olacak."

Şenlendirici de babasının da trompet çaldığına belirterek "İbrahim Maalouf bu geleneği devam ettiriyor. O nedenle İbrahim ile ilk tanıştığımızdan bu yana aramızda çok özel bir enerji var" dedi.