Melis İşiten'in programına katılan İbrahim Selilm, "Nişanlınıza aşık olduğunuzu anladığını özel bir an var mı?" sorusuna verdiği yanıt izleyicileri sevindirdi.

"PROGRAMA SEYİRCİ OLARAK GELMİŞTİ"

Selim Feyyaz Yiğit'in programına konuk olduğu gün tanıştıklarını söyledi.

"Seyirci olarak gelmişti. Ben de adını biliyordum. Program bitince kuliste sigara içilmesinden hoşlanmazdım. Koridor gibi bir yer var kulis ağzında orada sigara içilmişti. Şeyma da sigara kullanmıyor ama o da orada duruyor.

Ben de dedim ki "Hanımefendi buyurun zehirleneceksiniz belli ki" sonra bayılmamak için geldi. Feyyaz yarım saat sonra gitti ve biz Şeyma ile sohbet etmeye başladık. Bir ara şeyi hatırlıyorum, Umay'ın sandalyesini geri çektiğini. Çekilip bizi seyretmeye başlamış yani ilk tanıştığımız an diyebilirim."