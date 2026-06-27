Özellikle İbrahim Selim ile Bu Gece programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Selim, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Keten ile evlilik kararını hayata geçirdi. Çift, nikâh töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

'YENİ SEVİYE AÇILDI' PAYLAŞIMI

Nikâh sonrası yaptıkları paylaşımda “Yeni seviye açıldı” ifadelerini kullanan çift, kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı. Paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ÜNLÜLER GEÇİDİ GİBİ DÜĞÜN

Çiftin düğünü, sanat ve televizyon dünyasından birçok ünlü ismi de bir araya getirdi. Davetliler arasında Birce Akalay, Merve Dizdar, Eda Ece ve Aslı Enver de yer aldı.

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı düğün kareleri kısa sürede ilgi görürken, organizasyon magazin gündeminin en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.