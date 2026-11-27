Sunucu ve oyuncu İbrahim Selim'in son görüntüsü, sosyal medyada geçmiş yıllardaki fotoğraflarıyla karşılaştırılınca gündem oldu. Ünlü ismin yüzündeki değişim üzerinden estetik ve yaş alma yorumları yapılırken, eşi Ayşe Şeyma Selim'den de paylaşımlara tepki geldi. "1 yıl önce" denilerek yayılan fotoğrafın aslında yaklaşık 10 yıllık olduğunu belirten Selim, yapılan yorumlara sitem etti.





İBRAHİM SELİM'İN DEĞİŞİMİNE YORUM YAĞDI

İbrahim Selim'in görüntüsü üzerinden sosyal medyada farklı görüşler ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar botokslarını mı erittiğini sorarken bazıları estetik işlemlerden uzaklaştığını öne sürdü. Evlilik sonrası yaşlandığı yönünde yorum yapanlar da oldu, değişimin yaş almanın doğal bir sonucu olduğunu savunanlar da.





İbrahim Selim ile Bu Gece 6. Sezondan görüntüler Ekim 2024'te paylaşılmıştı. İşte o anlardan görüntüleri...

EŞİNDEN "10 YILLIK FOTOĞRAF" ÇIKIŞI

İbrahim Selim'in son haliyle eski fotoğraflarının yan yana paylaşılması üzerine sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Fotoğraflar üzerinden ünlü sunucunun estetik müdahaleleri, botoksu bırakıp bırakmadığı ve yaşadığı değişim tartışılırken eşi Ayşe Şeyma Selim de konuya dahil oldu.

Ayşe Şeyma Selim, eski fotoğrafın bir yıl öncesine ait olduğu yönündeki paylaşımlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca söylemeden de edemeyeceğim ya kocamın 1 yıl önce diye paylaşılan fotoğrafı neredeyse 10 yıllık. Yok neymiş evlendi diyeymiş de miş miş hadi oradan. Başka haber bulun kendinize. Aşkım affedersin tutamadım kendimi."

SAÇ MODELİ DEĞİŞTİ

İbrahim Selim'in alın bölgesindeki kırışıklıkların son yıllarda da olduğunu savunan bazı kullanıcılar ise ünlü sunucudaki değişimin estetik müdahalelerden ziyade saç modelinden kaynaklandığını öne sürdü.