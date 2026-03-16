Geçtiğimiz yıl Bodrum’da yaşandığı iddia edilen aile içi tartışma, magazin gündemini yeniden salladı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında geçtiği öne sürülen olayda, Tatlıses’in kızının kendisine televizyon kumandası fırlattığı iddiası mahkemeye taşınmıştı.

''KUMANDA SİLAH SAYILAN BİR EŞYA''

Söz konusu nesnenin “silah sayılan bir eşya” kapsamında değerlendirilmesiyle başlayan adli süreç, kamu davasına dönüştü ve olay uzun süre magazin gündeminden düşmedi.

''ŞAŞKINIM''

Dilan Çıtak, Furkan Dede ve Hanzade Ofluoğlu’nun programında, babasına kumanda fırlatıp atmadığı sorusuna ilk kez yanıt verdi:

“Asla böyle bir şey olmadı. Bu nasıl ortaya çıktı bilmiyorum. Ben de sizler kadar şaşkınım. Evinde yüzlerce kamera var; böyle bir şey olsaydı anında görüntü paylaşırdım. İlk ve son kez bunu açıklıyorum.”

ADLİYEYE GİTMİŞTİ

Yaşanan olay sonrası Tatlıses, Almanya’daki konserlerini erteleyerek Bodrum Bitez Adliyesi’ne tekerlekli sandalyeyle gelmişti.

Baba-kız arasındaki bu gergin anlar, magazin dünyasında hâlâ konuşulmaya devam ediyor.