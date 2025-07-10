Çocuklarıyla sık sık yaşadığı küskünlüklerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez yakın dostlarıyla iletişimini kopardı. Sosyal medya, hesabından paylaşım yapan Tatlıses, koruması Mevlüt Aybı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

DOSTLUĞUNU BİTİRDİ

Tatlıses, ayrıca 'Kirvem' dediği yakın dostu Metin Cantimur'la da dostluğunu bitirdiğini açıkladı. Ünlü türkücünün neden böyle bir karar aldığı merak konusu olurken, kendisi ise henüz bir açıklama yapmadı.

İŞTE İBRAHİM TATLISES'İN O PAYLAŞIMI