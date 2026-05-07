Yıllardır hafızalara kazınan şarkılarıyla adından söz ettiren Tatlıses, bu kez Elazığ yöresine ait türküye getirdiği yeni yorumla dikkat çekti. Geleneksel ezgilerin modern düzenlemeyle buluştuğu çalışma, sosyal medyada da kısa sürede konuşulmaya başladı.

ESKİ GÜNLERİNİ ARATMADI

Söz ve müziği Murat Ergüneş’e ait olan “Baboş”, Ceyhun Çelikten’in düzenlemesiyle yeniden hayat bulurken, Tatlıses’in performansı için “Eski günlerini aratmadı” yorumları yapıldı.

Şarkı kadar klibi de dikkat çekti. Yapay zekâ destekli görsellerin kullanıldığı klipte Harput atmosferi ve nostaljik detaylar öne çıktı. Müzikseverler, klibin hem duygusal hem de modern havasına yoğun ilgi gösterdi.





YAPAY ZEKA DESTEKLİ KLİP

Uzun süredir sağlık sorunları ve özel hayatıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses’in yeni projesi, hayranları tarafından “geri dönüş” olarak değerlendirildi.

Yapay zekâ destekli yeni klibiyle İbrahim Tatlıses, adeta eski günlerine geri döndü. Klipteki genç ve dinamik görüntüsüyle bir döneme damga vuran İbo Show yıllarını hatırlatan Tatlıses’e sosyal medyada yorum yağdı.

Müzikseverler, ünlü sanatçının enerjisini yeniden yakaladığını belirtirken, sosyal medyada “İmparator geri döndü” ve “Eski günlerini aratmıyor” yorumları öne çıktı.

ERSOY DA YAPAY ZEKAYA GEÇTİ

Bülent Ersoy da yapay zekâ teknolojisini tercih eden isimler arasına katıldı. Ünlü sanatçı, 2019 yılında yayımladığı “Ümit Hırsızı” single’ının ardından yıllar sonra çıkardığı “Fragman” adlı şarkısı için yapay zekâ destekli bir klip hazırlattı.