Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, dün Aydın’da tekerlekli sandalyesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklerken görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından Tatlıses’in aynı gün bir restorana tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında yaşananlar da kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

RESTORANA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GİRİŞ YAPTI

İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile restorana giriş yaptığı anlarda, mekânda bulunan bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntü alınmaya çalışıldı. Bu duruma sanatçının koruması sert bir şekilde müdahale etti. Görüntü kaydedilmesini istemeyen koruma, video çeken kişinin üzerine doğru yönelerek müdahalede bulundu.

"O GÖRÜNTÜYÜ SİL" UYARISI

O anlara yansıyan kayıtlarda, korumanın çekim yapan kişiye “O görüntüyü sil!” diyerek uyarıda bulunduğu net bir şekilde duyuldu. Müdahale sırasında ortamda kısa süreli bir gerginlik yaşandığı da görüntülere yansıdı.

"İMPARATOR HOŞ GELDİN" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çevrede bulunan bir kişinin İbrahim Tatlıses’e hitaben “İmparator hoş geldin” dediği de açık şekilde duyuluyor. Bu ifade, videoyu izleyen kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI TEPKİLER GELDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bir kesim, korumanın tavrını sert ve gereksiz bulurken; diğer kullanıcılar ise Tatlıses’in sağlık durumu ve özel hayatının korunmasının öncelikli olması gerektiğini savundu. Olay, kısa sürede geniş çaplı bir tartışmaya dönüştü.