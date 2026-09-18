İbrahim Tatlıses'in doktoru, ünlü sanatçının son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Fizik tedavi sırasında görüntülenen Tatlıses'in keyifli olduğu görülürken, doktoru uzun süredir devam eden ağrısının dindiğini açıkladı.

FİZİK TEDAVİ SIRASINDA YÜZÜ GÜLDÜ

İbrahim Tatlıses, fizik tedavi gördüğü sırada doktoruyla birlikte görüntülendi. Doktoruyla el ele tutuşarak poz veren Tatlıses'in yüzündeki gülümseme dikkat çekti.

DOKTORU SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Tatlıses'in doktoru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü türkücünün uzun süredir devam eden ağrısının dindiğini belirtti.

Doktoru paylaşımında, “Sevgili abim, namıdiğer ‘İmparator’ İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrısını dindirebilmenin mutluluğu yüzümüzdeki gülümsemeye yansıdı. Sağlıkla ve hep böyle güzel gülümsemelerle…” ifadelerini kullandı.

Tatlıses'in fizik tedavi sırasında çekilen fotoğrafı da doktorunun paylaşımında yer aldı.