İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında evlenip 2013'te yollarını ayıran Ayşegül Yıldız, bu kez iş hayatındaki yeni adımıyla gündeme geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Yıldız, bir kadın arkadaşıyla ortaklık kurarak organizasyon sektörüne girdiğini açıkladı. Yeni girişimi hakkında konuşan Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses'le yıllar içinde değişen ilişkilerine ve kızları Elif Ada'nın babası olarak sanatçının aile yaşamındaki yerine de değindi.

"YENİ GELMEDİK, GERİ GELDİK"

Uzun zamandır hayalini kurduğu işe adım attığını belirten Ayşegül Yıldız, organizasyon sektöründe bir kadın arkadaşıyla ortak olduğunu söyledi.

Yıldız, yeni girişimini şu sözlerle duyurdu:

“Organizasyon işine girdik. Bir kadın arkadaşımla ortak olduk.”

Fatih Terim'in sözlerine gönderme yapan Yıldız, “Yeni gelmedik, geri geldik” diyerek iddiasını ortaya koydu. İç mimar olduğunu hatırlatan Yıldız, “Uzun zamandır hayalini kurduğum işti. Çok hayalini kurdum, çok inandığım bir işti. Bildiğiniz gibi ben iç mimarım. Bir işe girdiğim zaman kimsenin desteğini beklemem. Benim kendimi ikna etmiş olmam yeterlidir” ifadelerini kullandı.

"KARI KOCA İLİŞKİSİ BİTİYOR, YOLDAŞ OLUYORSUN"

İbrahim Tatlıses'le boşanmanın ardından aralarındaki bağın farklı bir boyuta taşındığını anlatan Ayşegül Yıldız, eski eşinin yeni iş girişimine inandığını söyledi.

Yıldız, Tatlıses'le ilişkisini şu sözlerle anlattı:

“İbrahim Bey güzel bir iş yapacağıma inanıyor. Geçmişte yaşadığımız evlilik haricinde artık yıllardır birbirini tanıyan ve ortak bir çocuğu olan çok iyi dostuz. O karı koca ilişkisi bir süre sonra bitiyor, birbirine yoldaş oluyorsun.”

İBRAHİM TATLISES'İN BABALIĞINA ÖVGÜ

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla ilişkisine de değindi. Tatlıses'in babalık yönüne dikkat çeken Yıldız, usta sanatçı için “İbrahim Bey çocukları için elinden gelenin en iyisini yapan bir baba” dedi.