İbrahim Tatlıses, geçmiş yıllarda rol aldığı sinema filmlerinin rızası dışında dijital platformlarda yayınlandığını fark edince hukuki yollara başvurdu. Filmlerinin izinsiz kullanıldığını savunan sanatçı, yapım şirketlerine karşı İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak yayınların durdurulmasını ve hak sahipliğinin tespitini istedi.

"YAPILAN HUKUKSUZLUK"

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Mahkemeye sunduğu dilekçede Tatlıses, filmlerinin çekildiği dönemde icracı sanatçılara tanınan hakların henüz yürürlükte olmadığını belirtti. 2001 yılında tanınan bu hakların geçmişe dönük olarak kendisine ait eserler üzerinde geçerli olduğunu savunan sanatçı, söz konusu hakların doğmadan önce yapım şirketlerine ya da üçüncü kişilere devredilmiş sayılamayacağını ifade etti.

Sinema salonlarında gösterilmek üzere çekilen filmlerin dijital platformlarda kendi rızası olmadan yayınlanmasına itiraz eden Tatlıses, bu kullanımın hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

10 BİN TL'LİK DAVA AÇTI

İbrahim Tatlıses, mahkemeden gerçek hak sahibinin belirlenmesini, yapım şirketlerinin hukuka aykırı uygulamalarının tespit edilmesini ve filmlerinin izinsiz yayınlanmasının durdurulmasını talep etti. Ünlü şarkıcı ayrıca 10 bin TL'lik alacak davası açtı.

Mahkeme davayı kabul ederken, dosyanın duruşmasının ilerleyen günlerde görüleceği belirtildi.