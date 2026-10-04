Türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile mutlu aile hayatlarını sürdürüyor. Çocuklarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, bu kez ikizlerin yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

İKİZLERİN YENİ KARELERİ GELDİ

İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Yasemin Şefkatli, takipçilerine sevimli bir aile karesi sundu.

İkiz kardeşlerin son görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

İBRAHİM TATLISES'İN TORUNLARI BÜYÜDÜ

Paylaşılan karelerde İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in büyüdüğü görüldü. İbrahim Tatlıses'in torunlarının son halleri, Şefkatli'nin paylaşımıyla ortaya çıktı.

İDO TATLISES VE YASEMİN ŞEFKATLİ NE ZAMAN EVLENDİ?

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 7 Ekim 2021 tarihinde evlendi. Çift, evliliklerinin ardından 22 Ocak 2024'te ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına aldı.

İkizlerinin dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olan İdo Tatlıses, eşiyle birlikte çocuklarını büyütürken aile hayatından kareleri de zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

Çift, evlilik öncesinde yaklaşık üç yıl birlikte olmuş, aile arasında gerçekleştirilen sade nişanın ardından Raffles Otel'de düzenlenen düğünle dünyaevine girmişti. 550 kişilik düğünde sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim de yer almıştı.