Hüseyin Tatlı, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne alarak konser verdi.
Konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen ünlü şarkıcı kalacağı otele geldiğinde taksici, mekan tarafından karşılanması gereken ücreti ünlü sanatçıdan talep etti. İkili arasında şiddetli bir kavga başlarken iddiaya göre; Hüseyin Tatlı kendisini darp etmeye çalışan taksiciye karşılık verdi. Aldığı darbe sonrası taksici yere düşerken, taksicinin arkadaşları otele doğru yönelen Tatlı'ya tekme ve yumruklarla saldırdı.
Sabah'ta yer alan habere göre, 3 kişi tarafından darp edilen ünlü şarkıcı yere düşerek ayağını kırdı.
Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcıya hemen müdahale yapıldı. Tedavisi tamamlanan Hüseyin tatlı, taksicinin şikayeti üzerine polis ekiplerince göz altına alındı.
Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda müşahede altında kaldı.
TAKSİCİNİN HAYATİ RİSKİ VAR
Hüseyin tatlıysa taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı çıkarıldığı adli kararınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.