İşletmecilik kariyerini sürdürürken müzik çalışmalarına da devam eden 42 yaşındaki ünlü şarkıcı, estetik operasyon sonrası geçirdiği değişimle bambaşka bir görünüme kavuştu. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği, Küçük İbo adıyla 1990’lı yıllarda büyük bir çıkış yakalayan İbrahim Küçük’ün son hali, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

90'LARA DAMGA VURMUŞTU

Küçük İbo estetik operasyonun ardından dikkat çeken bir değişim yaşadı. 1990’lı yıllarda çocuk yıldız olarak hafızalara kazınan İbrahim Küçük’ün son görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

12 YAŞINDA İBRAHİM TATLISES'İN SAHNESİNE ATLAMIŞTI

Küçük İbo, 12 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in konserinde sahneye atlayarak gösterdiği cesaretle dikkatleri üzerine çekmişti. Yanık sesiyle kısa sürede müzik dünyasında yükselişe geçen genç yıldız, albümleriyle yüz binlerce satışa ulaşmış ve bir dönem kendi adını taşıyan dizide de rol almıştı.

YEMEKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Küçük İbo, yıllar içinde gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden 42 yaşındaki şarkıcı olarak yeniden gündeme geldi. Son görüntüsü sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede çok sayıda yorum aldı.



Yayımlanan karelerde yaşadığı değişim dikkat çekerken, estetik operasyon geçirdiği de öne sürüldü. İbrahim Küçük’ün son hali, görenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.