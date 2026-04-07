Yoğun konser programının ardından evinde aniden rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi sürecine kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve yakınları da eşlik etti. Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses ise hastanenin yakınına bile yaklaşamadı.

''ELEKTRONİK KELEPÇE'' İDDİASI

Akif Yaman'ın haberine göre; Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki elektronik kelepçe nedeniyle hastaneye gelemediğini söyledi. Ahmet'in ayağındaki kelepçe nedeniyle babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasak.

''YILLARCA KOKLADIĞIM ADAMI BURADAN BEKLİYORUM''

Babasının yoğun bakımda olduğu hastanenin karşısındaki camide bekleyen Ahmet Tatlıses, ''3 kilometreyi geçemiyorum. Babam yoğun bakımda, ne kadar acı ki yıllarca kokladığım adamı bugün buradan bekliyorum. Evladımı falan göndermişim. Acı bir şey. Bir gün hesap döner. Babayla evladı bu şekilde getirdiniz. O orada ben buradayım. Bu şekilde olmaz. Rabbim onu ayağa kaldırır inşallah. Korktuğum başıma geldi. Bu yaştan sonra ne çalışmasına gerek var ne başka bir şey.'' diye konuştu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, Tatlıses’in İstanbul’daki evinde fenalaşmasının ardından ambulans ekipleri çağrıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu, sanatçıya bakteriyel enfeksiyon şüphesiyle tedavi başlandı.



Menajeri Eyüp Kanat, Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili doktor açıklamasını paylaştı.





Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, "Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır" dedi.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki anlaşmazlık, miras ve mal varlığı konularından kaynaklanmıştı. Ahmet Tatlıses, babasının akli dengelerinin yerinde olmadığını iddia ederek mahkemeden vasi atanmasını talep etmişti. Öte yandan İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert’in Sarıyer’deki dairesini izinsiz olarak işgal ettiğini ileri sürerek dava açmıştı. 2022 yılında Bodrum’da yaşanan trafik kazasında İbrahim Tatlıses’in yanına ilk koşanlardan biri yine Ahmet Tatlıses olmuştu. Ancak İbrahim Tatlıses, oğlunu bu durum üzerinden şov yapmakla suçlamış ve daha sonra “Tatlıses” markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla dava açmıştı.

Son olarak, İbrahim Tatlıses, uzun süredir aralarında devam eden husumet nedeniyle oğluna karşı mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Babasını tehdit ettiği öne sürülen Ahmet Tatlıses, karar gereği elektronik kelepçe takmak zorunda bırakıldı ve artık İbrahim Tatlıses’e 3 kilometreden fazla yaklaşamayacak.