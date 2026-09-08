İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İdo’nun eşi Yasemin Şefkatli, hastane odasından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumunu takipçilerine duyurdu. “VİRÜSLÜ KOCAM” DİYEREK PAYLAŞTI Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli, hasta yatağında yatan eşi İdo Tatlıses’in fotoğrafını paylaştı. Şefkatli, eşinin karesine “Virüslü kocam” notunu düştü. İdo Tatlıses’in neden hastaneye yatırıldığına ilişkin paylaşımda virüs kaptığı bilgisi yer alırken hastalığının ayrıntılarıyla ilgili başka bir açıklama yapılmadı. İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR Yasemin Şefkatli, eşinin hastanedeki fotoğrafının ardından kendisinin maskeli bir karesini de sosyal medya hesabından yayınladı. Şefkatli bu paylaşımına “2 bebekli anne” notunu ekledi. Çift, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile birlikte aile hayatını sürdürüyor.

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