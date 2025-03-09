Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses son günlerde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Tatlıses bu kez torunu Berfin ile adından sıkça bahsettirdi.
Ekranlardan uzak hayat süren Berfin güzelliğiyle herkesi büyüledi. Tatlıses'in torununa sosyal medyadan yorum yağdı. Berfin için 'çok güzel', 'maşallah güzel kız' gibi övgü dolu yorumlar peş peşe geldi.
Tatlıses'in torunu Berfin'in Harran Üniversitesi, Reklamcılık Bölümü mezunu olduğu ve eğitimine yurt dışında devam edeceği ortaya çıkmıştı.
Karakeçili'nin için İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'ne başvurduğu öğrenilmişti.