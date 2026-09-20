Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün kızı Elif Ada ile Ayazağa'daki bir AVM'de görüntülendi. Kızının okul çıkışında onunla buluşan Tatlıses, Elif Ada ile birlikte vakit geçirdi.
KIZI İÇİN 1500 KİLOMETRE YOL GELDİ
Kızıyla öğle yemeği yiyen İbrahim Tatlıses, Elif Ada için yaklaşık 1500 kilometre yol kat ettiğini söyledi.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tatlıses, “Kızım için geldim. Okulun açıldığı hafta onu yalnız bırakmadım. Birlikte güzel zaman geçirdik, şimdi geri dönüyorum” dedi.
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