Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in "Bir Kulunu Çok Sevdim" klibinde rol alarak tanınan eski manken Emel Yıldırım, uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi.

Yıldırım, Deha Bilimlier'in Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği konserde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'EMEKLİ OLDUM'

Bir dönem mankenlik, oyunculuk ve moda tasarımı alanlarında çalışan 52 yaşındaki Emel Yıldırım, şu anda herhangi bir işle uğraşmadığını belirtti.

Yıldırım, yeni yaşamına ilişkin soruya "Emekli oldum" yanıtını verdi.

Eski manken, zamanını çocuklarına ve seyahat etmeye ayırdığını da sözlerine ekledi.

İBRAHİM TATLISES'İN KLİBİYLE TANINMIŞTI

Emel Yıldırım, 1993'te katıldığı güzellik yarışmasında ikinci oldu. Yarışmanın ardından mankenlik kariyerine başlayan Yıldırım, kısa sürede dönemin tanınan isimleri arasında yer aldı.

Yıldırım, 1995 yılında İbrahim Tatlıses'in "Bir Kulunu Çok Sevdim" adlı şarkısının klibinde rol aldı.

Tatlıses ile kamera karşısına geçen Yıldırım, daha sonra ikilinin birlikte rol aldığı 13 bölümlük "Aşık Oldum" dizisinde de yer aldı.